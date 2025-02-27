На Украине вспомнили о правах человека на фоне мобилизации

Уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец каждую неделю получает сведения о нарушениях прав человека на Украине на фоне ужесточения мобилизации в стране. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Еженедельно получаю сообщения о вероятных нарушениях прав человека со стороны работников ТЦК (украинских военкоматов – прим. ред.)», - подчеркнул он.

По словам Лубинца, долг украинцев - это защита страны, в связи с чем мобилизация продолжается, а офис омбудсмена будет «контролировать процесс и реагировать на нарушения».

26 февраля журнал The Economist сообщил, что на Украине планируют ужесточить кампанию по мобилизации на фоне заявлений США о необходимости скорейшего урегулирования конфликта. Однако, по мнению журналистов, такая перспектива «рискует расколоть и без того истощенную страну», а также спровоцировать «еще большее насилие против офицеров-призывников».

Ранее было названо количество мобилизованных за год украинцев.