На Украине вспомнили о правах человека на фоне мобилизации

Уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец каждую неделю получает сведения о нарушениях прав человека на Украине на фоне ужесточения мобилизации в стране. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Еженедельно получаю сообщения о вероятных нарушениях прав человека со стороны работников ТЦК (украинских военкоматов – прим. ред.)», - подчеркнул он.
По словам Лубинца, долг украинцев - это защита страны, в связи с чем мобилизация продолжается, а офис омбудсмена будет «контролировать процесс и реагировать на нарушения».
26 февраля журнал The Economist сообщил, что на Украине планируют ужесточить кампанию по мобилизации на фоне заявлений США о необходимости скорейшего урегулирования конфликта. Однако, по мнению журналистов, такая перспектива «рискует расколоть и без того истощенную страну», а также спровоцировать «еще большее насилие против офицеров-призывников».
Ранее было названо количество мобилизованных за год украинцев.