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На Украине вспомнили о правах человека на фоне мобилизации

Омбудсмен Рады Лубинец: регулярно получаю сведения о нарушениях при мобилизации
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Shutterstock

Уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец каждую неделю получает сведения о нарушениях прав человека на Украине на фоне ужесточения мобилизации в стране. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Еженедельно получаю сообщения о вероятных нарушениях прав человека со стороны работников ТЦК (украинских военкоматов – прим. ред.)», - подчеркнул он.

По словам Лубинца, долг украинцев - это защита страны, в связи с чем мобилизация продолжается, а офис омбудсмена будет «контролировать процесс и реагировать на нарушения».

26 февраля журнал The Economist сообщил, что на Украине планируют ужесточить кампанию по мобилизации на фоне заявлений США о необходимости скорейшего урегулирования конфликта. Однако, по мнению журналистов, такая перспектива «рискует расколоть и без того истощенную страну», а также спровоцировать «еще большее насилие против офицеров-призывников».

Ранее было названо количество мобилизованных за год украинцев.

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