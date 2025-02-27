Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СБУ предъявила обвинения губернатору Ростовской области

СБУ предъявила обвинения врио главы Ростовской области Слюсарю
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения временно исполняющему обязанности главы Ростовской области Юрию Слюсарю. Об этом сообщается в Telegram-канале службы.

Чиновника обвиняют в пособничестве ВС РФ посредством обеспечения поставок боевых самолетов. До ноября 2024 года Слюсарь возглавлял Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).

17 февраля власти Украины заочно обвинили главу ДНР Дениса Пушилина в государственной измене.

В сентябре 2022 года Служба безопасности Украины предъявила обвинения 16 представителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в проведении референдумов и коллаборационизме. Обвинения в том числе предъявлены главе ДНР Денису Пушилину, главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, главе администрации Херсонской области Владимиру Сальдо и заместителю главы администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову. Следователи квалифицируют их деятельность по статье «Коллаборационная деятельность» Уголовного кодекса Украины.

Ранее СК заочно обвинил двух украинских чиновников в зверствах на Донбассе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами