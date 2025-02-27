СБУ предъявила обвинения губернатору Ростовской области

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения временно исполняющему обязанности главы Ростовской области Юрию Слюсарю. Об этом сообщается в Telegram-канале службы.

Чиновника обвиняют в пособничестве ВС РФ посредством обеспечения поставок боевых самолетов. До ноября 2024 года Слюсарь возглавлял Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).

17 февраля власти Украины заочно обвинили главу ДНР Дениса Пушилина в государственной измене.

В сентябре 2022 года Служба безопасности Украины предъявила обвинения 16 представителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в проведении референдумов и коллаборационизме. Обвинения в том числе предъявлены главе ДНР Денису Пушилину, главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, главе администрации Херсонской области Владимиру Сальдо и заместителю главы администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову. Следователи квалифицируют их деятельность по статье «Коллаборационная деятельность» Уголовного кодекса Украины.

Ранее СК заочно обвинил двух украинских чиновников в зверствах на Донбассе.