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На Украине Пушилину предъявили новое обвинение

Власти Украины заочно обвинили главу ДНР Пушилина в госизмене
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Александр Сухов/РИА Новости

Власти Украины заочно предъявили обвинения главе Донецкой народной республики (ДНР) Денису Пушилину в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным украинской прокуратуры, власти обвиняют Пушилина в содействии созданию ДНР.

В прошлом году Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение главе Донецкой народной республики Денису Пушилину в организации президентских выборов в России.

В сентябре 2022 года Служба безопасности Украины предъявила обвинения 16 представителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в проведении референдумов и коллаборационизме. Обвинения в том числе предъявлены главе ДНР Денису Пушилину, главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, главе администрации Херсонской области Владимиру Сальдо и заместителю главы администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову. Следователи квалифицируют их деятельность по статье «Коллаборационная деятельность» Уголовного кодекса Украины.

Ранее Пушилин рассказал об агентуре спецслужб Украины на территории Донбасса.

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