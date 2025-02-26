Председатель Совфеда России посетит Турцию

Матвиенко направляется с официальным визитом в Турцию

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко направляется с официальным визитом в Турцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совфеда.

В публикации отмечается, что визит состоится 26-27 февраля. Матвиенко во главе делегации верхней палаты парламента, в которую также войдут вице-спикер Совфеда Константин Косачев, первый замглавы международного комитета СФ Владимир Джабаров и член регионального комитета Надежда Ильина, встретится с руководством и депутатами Турции.

Также должны состояться переговоры с председателем Великого национального собрания парламента Турции Нуманом Куртулмушем, подчеркнули в Совфеде.

До этого сообщалось, что Матвиенко собирается посетить Армению «для придания нового импульса российско-армянским межгосударственным отношениям».

Свой предстоящий визит председатель Совфеда во время телефонного разговора обсудила с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном. Беседа состоялась по инициативе Еревана.

Ранее в Турции сообщили о возможном визите Лаврова и Матвиенко.