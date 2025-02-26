В Брюсселе заявили, что Евросоюз заинтересован в добыче графита на Украине

Брюссель заинтересован в добыче графита на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой замглавы Еврокомиссии Стефана Сежурне.

По словам Сежурне, таким образом Евросоюз сможет покрыть 10% своих потребностей в этом минерале до 2030 года. Он подчеркнул, что добыча графита на Украине входит в Меморандум о взаимопонимании от 2021 года, и Брюссель настаивает на его исполнении.

«Он (Меморандум. — «Газета.Ru») включает целый ряд проектов, в том числе по добыче графита. Мы рассчитываем, что это позволить закрыть до 10% потребностей ЕС до конца 2030 года», — поделился Сежурне.

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