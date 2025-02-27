Захарова раскрыла позицию Трампа по вопросу территории Украины

Президент США Дональд Трамп осознает, что от РФ сложно требовать уступку территорий, в этом плане его позиция сходится со словами главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова о невозможности закончить военный конфликт по линии боевого соприкосновения. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

«Трамп сказал, что это будет сложно. Это говорит о том, что все все понимают», — сказала дипломат.

Накануне Захарова задалась вопросом, как можно посадить представителей стран Европейского союза за стол переговоров после их «клоунады» в Организации Объединенных Наций (ООН).

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине, которую поддержали 93 страны. Против документа выступили 18 государств, еще 65 воздержались. США отказались от соавторства проекта резолюции, предложив свой нейтральный документ, в котором американская сторона не возлагает на Россию вину за начало конфликта на Украине.

Ранее в Госдуме назвали главный минус антироссийской резолюции ГА ООН.