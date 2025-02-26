Захарова заявила о «безумном» выступлении главы МИД Канады на G20

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала безумным выступление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли на саммите глав МИД стран «Большой двадцатки» (G20).

По словам российского дипломата, Жоли говорила лишь о защите территориальной целостности Украины, что было неуместно, поскольку форум был посвящен другим вопросам.

«С одной стороны, это безумно, потому что форум про другое. Зачем говорить в пустоту?» — сказала Захарова.

Она напомнила, что сама Канада сейчас испытывает «проблемы как раз с независимостью и собственной территориальной целостностью» после заявлений президента США, который, как отметила представитель МИД РФ, не рассматривает Канаду в качестве самостоятельного государства. Захарова призвала Жоли обратиться по этому поводу к США.

21 февраля Захарова заявила, что Жоли говорит о желании Канады отстаивать суверенитет Украины, в то время как территориальная целостность ее страны находится под угрозой. Представитель МИД РФ напомнила о шутке президента США о том, что он разрешит Канаде сохранить гимн «О, Канада», если страна станет 51-м штатом США. По мнению Захаровой, Канаду «троллят на глазах всего мира», а министр Жоли этого не понимает.

Ранее в МИД РФ назвали поведение представителей Евросоюза в ООН «парадом клоунов».