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Делегация из Канады направится в Вашингтон для обсуждения тарифов на товары

CTV: делегация из Канады едет в Вашингтон на переговоры по тарифам
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Global Look Press

Делегация высокопоставленных канадских чиновников направляется в Вашингтон, чтобы попытаться не допустить введения американских тарифов на канадские товары. Об этом сообщает CTV.

В публикации отмечается, что делегацию возглавит министр общественной безопасности страны Дэвид Макгинти. Также в ее состав войдут представители национальной полиции и пограничной службы.

С американскими сенаторами и высокопоставленными представителями Белого дома канадская делегация обсудит меры, которые принимает Оттава для прекращения незаконного наркотрафика в США. В публикации подчеркивается, что визит завершится 28 февраля.

В начале февраля США ввели новые пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая. Как отмечало издание CNN со ссылкой на экспертов, ранее мексиканские и канадские товары импортировались в Соединенные Штаты практически беспошлинно благодаря действующему между странами соглашению. Теперь же размер пошлин для этих двух стран составит 25%, тогда как для Китая — 10%.

Ранее в Канаде назвали пошлины США угрозой существованию страны.

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