Зеленского пригласили присоединиться к специальному саммиту ЕС

Председатель Совета ЕС Антониу Кошта пригласил президента Украины Владимира Зеленского присоединиться к специальному саммиту лидеров ЕС 6 марта. Об этом сообщает Reuters.

По словам Кошты, одной из тем на саммите станет обсуждение будущей помощи Украине.

До этого Кошта в приглашении лидерам стран-членов Европейского союза на специальный саммит 6 марта заявил, что Европа готова участвовать в гарантиях соблюдения мира на Украине.

По его словам, Евросоюзу необходимо быть готовым к возможному вкладу в гарантии безопасности, которые будут необходимы для обеспечения стойкого мира в Украине.

26 февраля британский журнал The Economist сообщил, что Франция и Великобритания планируют развернуть свои военные контингенты на Украине не на линии боевого соприкосновения, а в городах, портах, украинских атомных электростанциях и других объектах инфраструктуры.

Ранее издание Politico сообщило, что французский президент Эммануэль Макрон только потратил время в США, пытаясь обсудить мир на Украине.