Рубио раскрыл подробности диалога США и России по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что во время переговоров делегаций России и США американская сторона поинтересовалась, действительно ли Москва хочет остановить конфликт на Украине. По его словам, во время контактов Вашингтон проверяет, насколько Москва серьезно настроена в этом вопросе. Об этом он заявил в интервью Fox News, расшифровку которого приводит Госдеп.

«Мы сказали им: «Ребята, вы хотите закончить войну или вы хотите продолжать?» Если вы хотите закончить войну, мы можем поговорить о том, что нужно для этого с их точки зрения. Если вы хотите продолжать войну, просто скажите нам об этом сейчас», — заявил Рубио.

По словам госсекретаря, Москва согласилась на дальнейшие шаги по урегулированию конфликта. Речь идет об отправке группы дипломатов на встречу с американскими представителями, чтобы обсудить, что нужно для завершения боевых действий.

«Если то, на чем они настаивают, нереалистично, то мы знаем, что они несерьезно относятся к этому. Но мы должны проверить это предложение. Мы должны знать, и президент хочет знать в начале своего президентства, заинтересованы ли россияне в прекращении этой войны или нет», – объяснил Рубио.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Рубио заявил о планах США ослабить связи между Россией и Китаем.