В Госдуме оценили изменение отношения США к Украине: «Начали понимать, с кем связались»

Депутат Журова заявила, что США начали понимать, с кем связались в лице Украины

Соединенные Штаты начинают понимать, с кем связались в лице Украины, поэтому отказ Вашингтона поддержать антироссийское заявление Всемирной торговой организации (ВТО) неудивителен. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«США начинают понимать, с кем связались в лице Украины. Судя по тому, что сейчас там происходит с их требованиями, они понимают, что рассчитывали не на того партнера в этой ситуации», — сказала Журова.

Депутат призвала подождать, пока США «разберутся до конца» и проведут аудит, после чего посмотреть, какие еще будут выдвинуты требования Украине.

До этого США воздержались от участия в совместном заявлении стран — членов Всемирной торговой организации (ВТО), осуждающем действия России на Украине.

Несколько дней назад Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию «Путь к миру», призывающую к прекращению конфликта на Украине. Поддержали ее, в том числе, Россия, США и Китай. Среди воздержавшихся — Великобритания и Франция. Постпред РФ при ООН заявил, что российская сторона рассматривает предложенную США резолюцию как «здравомыслящую инициативу», которую можно считать шагом в правильном направлении.

Ранее в Китае предрекли Украине «смуту» в случае заключения соглашения с США по ресурсам.