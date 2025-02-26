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США воздержались от поддержки антироссийского заявления ВТО

Reuters: США воздержались от поддержки заявления ВТО с осуждением действий РФ
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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

США воздержались от участия в совместном заявлении стран — членов Всемирной торговой организации (ВТО), осуждающем действия России на Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, в тексте осуждается «агрессия России на Украине».

Накануне Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине, которую поддержали 93 страны. Против документа выступили 18 государств, еще 65 воздержались. США отказались от соавторства проекта резолюции, предложив свой нейтральный документ, в котором американская сторона не возлагает на Россию вину за начало конфликта на Украине.

Позднее стало известно, что Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию «Путь к миру», призывающую к прекращению конфликта на Украине. Поддержали ее, в том числе, Россия, США и Китай. Среди воздержавшихся — Великобритания и Франция. Постпред РФ при ООН заявил, что российская сторона рассматривает предложенную США резолюцию как «здравомыслящую инициативу», которую можно считать шагом в правильном направлении.

Ранее в Госдуме назвали принятую Совбезом ООН резолюцию «нокдауном» для Украины.

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