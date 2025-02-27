Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Китае предрекли Украине «смуту» в случае заключения соглашения с США по ресурсам

Аналитик Ван Вэнь: договор США и Украины по ресурсам – империалистический грабеж
close
Leah Millis/Reuters

Соглашение между Украиной и Соединенными Штатами по ресурсам является примером «империалистического грабежа», и в перспективе предвещает «неопределенную смуту» в республике. Об этом в беседе с ТАСС заявил декан Института финансовых исследований «Чунъян» при Народном университете Китая Ван Вэнь.

«Соглашение о минеральных ресурсах между США и Украиной — это откровенный империалистический грабеж. Это едва ли не самый неравноправный межгосударственный договор за последние десятилетия. Очевидно, что Украина была обманута Соединенными Штатами, на нее давят и обманывают ее как Демократическая, так и Республиканская партии», — сказал эксперт.

По его словам, администрация Джо Байдена обманула Украину и ее народ обещаниями военной помощи, заставив Киев следовать стратегии по сдерживанию России. Действующая администрация Белого дома, в свою очередь, использовала политику Байдена в качестве повода для предъявления претензий Украине, указал Ван Вэнь.

Украина превратилась в беднейшую и несчастную страну, подчеркнул он. В перспективе соглашение между США и Украиной грозит республике «очередной неопределенной смутой», считает аналитик.

«Это соглашение, безусловно, является неравноправным и несправедливым. <...> В долгосрочной перспективе это соглашение может привести к тому, что украинский народ будет страдать от несправедливости долгое время и будет вынужден сопротивляться», — сказал Ван Вэнь.

Ранее профессор объяснил, зачем Зеленский стремится подписать соглашение с США по ресурсам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами