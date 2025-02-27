Соглашение между Украиной и Соединенными Штатами по ресурсам является примером «империалистического грабежа», и в перспективе предвещает «неопределенную смуту» в республике. Об этом в беседе с ТАСС заявил декан Института финансовых исследований «Чунъян» при Народном университете Китая Ван Вэнь.

«Соглашение о минеральных ресурсах между США и Украиной — это откровенный империалистический грабеж. Это едва ли не самый неравноправный межгосударственный договор за последние десятилетия. Очевидно, что Украина была обманута Соединенными Штатами, на нее давят и обманывают ее как Демократическая, так и Республиканская партии», — сказал эксперт.

По его словам, администрация Джо Байдена обманула Украину и ее народ обещаниями военной помощи, заставив Киев следовать стратегии по сдерживанию России. Действующая администрация Белого дома, в свою очередь, использовала политику Байдена в качестве повода для предъявления претензий Украине, указал Ван Вэнь.

Украина превратилась в беднейшую и несчастную страну, подчеркнул он. В перспективе соглашение между США и Украиной грозит республике «очередной неопределенной смутой», считает аналитик.

«Это соглашение, безусловно, является неравноправным и несправедливым. <...> В долгосрочной перспективе это соглашение может привести к тому, что украинский народ будет страдать от несправедливости долгое время и будет вынужден сопротивляться», — сказал Ван Вэнь.

Ранее профессор объяснил, зачем Зеленский стремится подписать соглашение с США по ресурсам.