Эксперт объяснил решение суда в США разморозить помощь Украине и другим странам

Суд в США дал властям менее двух недель на разморозку средств для выделения помощи Украине и другим странам. Переоценивать это решение не стоит, так как оно звучит не впервые, считает политолог-американист Малек Дудаков. Суд все равно не сможет заставить власти выполнять свое требование, а в будущем бюджет страны вообще не будет подразумевать эти статьи расходов, заявил он в беседе с RT.

Эксперт напомнил, что это второе решение суда об иностранной помощи — первое было проигнорировано.

«То есть это все в судебных процедурах потонет, — уверен он. — При этом нужно понимать, что всё-таки USAID уже де-факто ликвидировано: людей уволили, здание закрыли, серверы отключили, то есть там уже просто некому даже эти деньги отправлять».

В целом ситуация с внешними грантами уже решена, поэтому, вероятнее всего, новый бюджет страны будет приниматься без учета статей расходов на финансирование других стран, считает американист. В этом случае «пропадет пространство» для того, чтобы судиться по этому вопросу. А само по себе решение суда говорит о глубине раскола в США и кризисе политической системы, заключил Дудаков.

Напомним, накануне федеральный суд дал две недели американской администрации на разморозку иностранной помощи через Агентство по международному развитию. Иск к Белому дому подали некоммерческие организации, которые являются подрядчиками USAID и Госдепа, посчитавшие заморозку финансирования незаконной. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее странам ЕС посоветовали «поглубже залезть в карманы» ради финансирования Украины.