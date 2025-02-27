Новое правительство ФРГ должно немедленно восстановить диалог с Россией, и «Альтернатива для Германии» будет над этим работать. Об этом в беседе с ТАСС заявил депутат от партии Штеффен Котре, комментируя прошедшие в стране выборы в бундестаг.

Котре заметил, что «Альтернатива для Германии» добилась наибольшего успеха в своей истории на прошедших выборах. По его словам, такое развитие событий продемонстрировало вотум доверия и другие партии должны пересмотреть свою позицию по многим вопросам.

«Новое правительство Германии должно немедленно возобновить диалог с Россией, и мы будем работать в этом направлении», — сказал Котре.

В Германии прошли досрочные парламентские выборы. Выиграл консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который станет канцлером ФРГ. Второе место с историческим результатом заняла правая «Альтернатива для Германии», с которой все основные партии уже отказались формировать коалицию из-за ее радикальных взглядов и антимиграционной риторики. Социал-демократы Олафа Шольца показали худший результат со времен Второй мировой войны, который он сам называл «горьким». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее посол заявил о провале курса Германии по нанесению стратегического поражения России.