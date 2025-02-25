Посол заявил о провале курса Германии по нанесению стратегического поражения России

Курс Германии на нанесение стратегического поражения России оказался несостоятельным, а санкции не сработали. Об этом в беседе с РИА Новости заявил российский посол Сергей Нечаев.

По его словам, курс предыдущих властей ФРГ, направленный на изоляцию России и нанесение ей стратегического поражения, оказался несостоятельным. Ставка на конфронтацию, санкции и силовые решения не сыграла, указал Нечаев.

По его словам, своими действиями Берлин нанес ущерб немецкой экономике.

В Германии прошли досрочные парламентские выборы. Выиграл консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который станет канцлером ФРГ. Второе место с историческим результатом заняла правая «Альтернатива для Германии», с которой все основные партии уже отказались формировать коалицию из-за ее радикальных взглядов и антимиграционной риторики. Социал-демократы Олафа Шольца показали худший результат со времен Второй мировой войны, который он сам называл «горьким». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мерц посетовал, что до сих пор не получил поздравления от Меркель.