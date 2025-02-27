Профессор объяснил, зачем Зеленский стремится подписать соглашение с США по ресурсам

Украинский лидер стремится подписать соглашение о ресурсах с США, чтобы сохранить легитимность в глазах Вашингтона. Такую точку зрения высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью на платформе Rumble.

По мнению эксперта, соглашением с Вашингтоном Зеленский надеется предотвратить стремление США заменить его «на кого-нибудь более податливого». Он цепляется за власть, что заставляет его принимать невыгодные для Украины решения, указал Дизен.

По мнению профессора, в Вашингтоне не рассматривают сделку по ресурсам в контексте помощи Украине, поскольку она носит исключительно экономический характер.

«Я думаю, что это очень темная глава для Украины», — подытожил Дизен.

25 февраля газета Financial Times сообщила, что Украина и США согласовали условия сделки по добыче полезных ископаемых. Она предусматривает создание фонда, в который украинская сторона внесет 50% доходов от «будущей монетизации» принадлежащих государству полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, а также связанных с ними логистических услуг. При этом в документе по-прежнему ничего не говорится о гарантиях безопасности для Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии раскрыли, что сырьевая сделка с США означает для Украины.