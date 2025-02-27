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В Германии раскрыли, что сырьевая сделка с США означает для Украины

Der Spiegel: соглашением по ресурсам Украина хочет привлечь США на свою сторону
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Mariam Zuhaib/AP

Подписанием соглашения с США Украина надеется восстановить испорченные отношения с Белым домом и привлечь Вашингтон на свою сторону в конфликте. Такую оценку дает Der Spiegel.

По мнению авторов, соглашением по ресурсам Украина надеется восстановить «испорченные отношения» с правительством США. Таким образом Киев хочет привлечь Вашингтон на свою сторону в конфликте с Россией, говорится в тексте.

«Киев надеется, что финансовое участие в собственных ресурсах может побудить Белый дом продолжать защищать Украину— в конце концов, американские экономические интересы пострадают, если российские войска вторгнутся на территорию Украины. В среду Зеленский заявил, что рассматривает сделку по сырью как часть более крупного соглашения с США, намекая на ожидания гарантий безопасности со стороны США», — пишет журнал.

Как напоминает Der Spiegel, идея о предоставлении природных ресурсов в качестве стимула для продолжения военной помощи со стороны Соединенных Штатов была предложена Киевом достаточно давно.

25 февраля газета Financial Times сообщила, что Украина и США согласовали условия сделки по добыче полезных ископаемых. Она предусматривает создание фонда, в который украинская сторона внесет 50% доходов от «будущей монетизации» принадлежащих государству полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, а также связанных с ними логистических услуг. При этом в документе по-прежнему ничего не говорится о гарантиях безопасности для Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru

Ранее в США захотели послать «четкий сигнал России» соглашением об ископаемых с Украиной.

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