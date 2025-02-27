Россия обсудит с США стратегическое вооружение

Власти России выступают за возобновление переговоров по договоренностям в области разоружения, включая Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, для этого необходимо проделать глубокую и всестороннюю работу, а также нужен конструктивный подход со стороны всех партнеров, основанный на взаимопонимании и учете интересов друг друга для поддержания стратегической стабильности.

Кроме того, действие соглашения о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США истекает 5 февраля 2026 года. Пока Вашингтон и Москва не говорили о перспективах продолжения диалога в этой сфере, добавил Вершинин.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Вашингтон могли бы договориться о сокращении вооружений на 50%. По его словам, американская сторона озвучивала разные подходы по поводу стратегических наступательных вооружений и других серьезных вопросов.

Ранее США заподозрили Россию в нарушении договора о развертывании ядерных сил.