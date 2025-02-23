В США хотят послать «четкий сигнал России» соглашением об ископаемых с Украиной

Министр финансов США Скотт Бессент в материале для Financial Times написал, что соглашение по добыче полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом пошлет России «четкий сигнал» об инвестиции «в свободную и процветающую Украину» в долгосрочной перспективе.

«Условия этого партнерства мобилизуют американские таланты, капитал, высокие стандарты и управление для ускорения восстановления Украины и пошлют России четкий сигнал о том, что Соединенные Штаты инвестируют в свободную и процветающую Украину в долгосрочной перспективе», — утверждает Бессент.

По его словам, условия соглашения «гарантируют, что страны, которые не внесли вклад в защиту суверенитета Украины, не смогут получить выгоду от ее восстановления или инвестиций».

Киев и Вашингтон продолжают работу над текстом соглашения о доступе США к полезным ископаемым Украины. Вероятно, новый вариант документа, который поступил на рассмотрение украинских властей 21 февраля, оказался еще жестче предыдущего.

Сделка носит чисто коммерческий характер и не предусматривает для Украины никаких гарантий безопасности. В Киеве уже внесли в документ правки и отправили их на согласование в США. В проекте соглашения оговариваются и условия разделения доходов от ресурсов территорий, перешедших под контроль России. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде заявили, что договор по недрам между США и Украиной подпишет не Зеленский.