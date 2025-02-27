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На Украине Зеленского обвинили в убийстве главы МВД страны

Депутат Дубинский: Зеленский организовал убийство главы МВД Монастырского
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в 2023 году организовал убийство министра внутренних дел страны Дениса Монастырского. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене.

По словам парламентария, Монастырский расследовал факты продажи получаемого Украиной западного оружия в Чад. Опасаясь этого, Зеленский организовал в январе 2023 года крушение вертолета, на котором летел министр внутренних дел. Дубинский уточнил, что катастрофа вертолета была устроена путем подмены координат навигации.

Монастырский погиб в результате падения вертолета Airbus 225 на детский сад в Броварах под Киевом. На борту воздушного судна находились 14 человек, в том числе, первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

24 февраля Дубинский заявил, что Зеленский хотел бы продлить военный конфликт на территории Украины еще на два года.

Ранее депутат Рады сравнил Зеленского со шваброй.

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