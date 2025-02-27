Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинцы назвали главные ошибки действующей власти

NV: украинцы назвали главными ошибками власти коррупцию и неготовность армии
close
Alina Smutko/Reuters

69% украинцев считают, что главной ошибкой властей Украины является высокий уровень коррупции и хищений бюджетных средств. Это следует из данных исследования, проведенного компанией Socis и опубликованного изданием New Voice.

49,4% респондентов указали на ненадлежащую подготовку к конфликту с Россией как на важную ошибку, в то время как 37,9% отметили злоупотребление властью и давление на бизнесменов и потенциальных политических оппонентов. Также 37,2% опрошенных считают неверные кадровые решения ошибкой.

Кроме того, 31,5% респондентов полагают, что отставка бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного была ошибочной. 30,7% упомянули о проблемах с информационной цензурой и сокрытием реального положения дел, 26,4% указали на неэффективные экономические решения, а 18,4% видят недостатки во внешней политике.

Согласно опросу Socis за февраль 2025 года, Валерий Залужный стал бы лидером первого тура президентских выборов на Украине, если бы голосование состоялось сейчас. Зеленский занял бы второе место с 15,9%.

Во втором туре Залужный получил бы 74,9% голосов против 25,1% у Зеленского. Уровень доверия к действующему президенту составляет 39,6%. Залужный лидирует по этому показателю с 73,7%, опережая главу ГУР Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) (51,3%).

Ранее в конгрессе США призвали провести аудит Зеленского.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами