Украинцы назвали главные ошибки действующей власти

69% украинцев считают, что главной ошибкой властей Украины является высокий уровень коррупции и хищений бюджетных средств. Это следует из данных исследования, проведенного компанией Socis и опубликованного изданием New Voice.

49,4% респондентов указали на ненадлежащую подготовку к конфликту с Россией как на важную ошибку, в то время как 37,9% отметили злоупотребление властью и давление на бизнесменов и потенциальных политических оппонентов. Также 37,2% опрошенных считают неверные кадровые решения ошибкой.

Кроме того, 31,5% респондентов полагают, что отставка бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного была ошибочной. 30,7% упомянули о проблемах с информационной цензурой и сокрытием реального положения дел, 26,4% указали на неэффективные экономические решения, а 18,4% видят недостатки во внешней политике.

Согласно опросу Socis за февраль 2025 года, Валерий Залужный стал бы лидером первого тура президентских выборов на Украине, если бы голосование состоялось сейчас. Зеленский занял бы второе место с 15,9%.

Во втором туре Залужный получил бы 74,9% голосов против 25,1% у Зеленского. Уровень доверия к действующему президенту составляет 39,6%. Залужный лидирует по этому показателю с 73,7%, опережая главу ГУР Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) (51,3%).

Ранее в конгрессе США призвали провести аудит Зеленского.