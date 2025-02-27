Названы темы стамбульских переговоров России и США

Россия и США на встрече в Стамбуле обсудят нормализацию работы посольств

Делегации России и США проведут переговоры в Стамбуле, чтобы обсудить проблемы работы посольств и пути их нормализации. Об этом пишет ТАСС.

Российская сторона надеется выяснить, насколько быстро можно продвигаться в решении этого вопроса.

Перед встречей состоялись два технических контакта между Москвой и Вашингтоном. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, находясь в Дохе, объявил о встрече 27 февраля, отметив, что «дипломаты и эксперты высокого уровня рассмотрят системные проблемы». Он подчеркнул, что эти проблемы возникли из-за действий предыдущей администрации США, создававшей препятствия для работы российского посольства, на что Россия ответила аналогичными мерами.

Составы делегаций пока не раскрыты, но обе стороны подтвердили, что встреча будет сосредоточена на работе диппредставительств. Лавров уточнил, что вопросы замороженных российских резервов обсуждаться не будут, а Госдеп также сообщил, что темы Украины и безопасности не планируется поднимать.

До этого CNN со ссылкой на заявление представителя Госдепартамента сообщил, что представители России и США проведут встречу в Турции для обсуждения операционных вопросов работы посольств и консульств.

Ранее на Украине допустили, что переговоры с Россией пройдут в два этапа.