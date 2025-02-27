Конституционный суд Болгарии поручил ЦИК пересчитать голоса на выборах в парламент

Суд в Болгарии поручил ЦИК пересчитать поданные на выборах в парламент голоса

Конституционный суд Болгарии поручил Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны пересчитать голоса, поданные на парламентских выборах 27 октября прошлого года. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте Конституционного суда.

В тексте документа отмечается, что при пересчете голосов должно быть установлено распределение мандатов и персональный состав Народного собрания. Только после этого Конституционный суд может принять решение о незаконности избрания конкретных депутатов.

28 октября сообщалось, что на досрочных парламентских выборах победила коалиция партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» и Союза демократических сил (ГЕРБ — СДС), получившая 25,1% голосов. В парламент прошло еще восемь политических партий.

Впоследствии эксперты выявили многочисленные нарушения при подведении итогов голосования.

Ранее неонацисты провели марш в столице Болгарии.