Конституционный суд Болгарии поручил ЦИК пересчитать голоса на выборах в парламент

Конституционный суд Болгарии поручил Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны пересчитать голоса, поданные на парламентских выборах 27 октября прошлого года. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте Конституционного суда.
В тексте документа отмечается, что при пересчете голосов должно быть установлено распределение мандатов и персональный состав Народного собрания. Только после этого Конституционный суд может принять решение о незаконности избрания конкретных депутатов.
28 октября сообщалось, что на досрочных парламентских выборах победила коалиция партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» и Союза демократических сил (ГЕРБ — СДС), получившая 25,1% голосов. В парламент прошло еще восемь политических партий.
Впоследствии эксперты выявили многочисленные нарушения при подведении итогов голосования.
Ранее неонацисты провели марш в столице Болгарии.