Коалиция ГЕРБ — СДС победила на парламентских выборах Болгарии

Девять политических объединений могут войти в состав нового парламента Болгарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании Gallup International.

В публикации отмечается, что на досрочных парламентских выборах победила коалиция партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» и Союза демократических сил (ГЕРБ — СДС), получив 25,1% голосов.

Второе место получила партия «Возрождение» (14,2%), третье — блок партии «Продолжаем перемены и коалиция «Демократическая Болгария». Коалиция «Движение за права и свободы — новое начало» (10,2%) заняла четвертое место, пятое — «Альянс за права и свободы» (8,4%). За ними следуют «Болгарская социалистическая партия — объединенные левые» (8,1%), партия «Есть такой народ» (6,9%), партия «Меч» (4,8%) и «Величие» (4%).

Представитель Gallup International Пырван Симеонов подчеркнул, что изменения еще могут произойти, нужно дождаться официальных результатов Центризбиркома Болгарии.

В июне лидер коалиции «Болгарская социалистическая партия за Болгарию» Корнелия Нинова подала в отставку после оглашения итогов выборов в Европейский парламент и досрочных выборов в Народное собрание страны.

Ранее в офисе Зеленского высказались о сроках выборов на Украине.