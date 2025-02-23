Неонацисты провели марш в столице Болгарии

В центре Софии 22 февраля состоялось шествие «Луков-марш», посвященное генералу Христо Лукову — стороннику альянса Болгарии с нацистской Германией. Об этом сообщает ТАСС.

Несмотря на запрет мэра Васила Терзиева, акция разрешена судом, так как в стране уведомления о мероприятии достаточно для его проведения.

Шествие началось в 17:00 (16:00 мск) при участии нескольких сотен человек. Полиция пыталась разделить толпу на группы, ограничив движение тротуарами, но из-за светофоров план сорвался. Участники скандировали лозунги и расставляли свечи каждые 10 метров. После завершения акции администрация Софии формально потребовала ее прекратить.

В феврале 2023 года власти Болгарии запретили ежегодное факельное шествие в центре Софии в честь пособника нацистов Христо Лукова.

Союз болгарских национальных легионов был создан в Болгарии в 1932 году и упразднен после освобождения страны от нацизма в 1944 году. Организация пользовалась популярностью в рядах антикоммунистически настроенной эмиграции и была воссоздана в 1989 году. Марш в честь Христо Лукова проходил в Софии регулярно с 2003 года. С осуждением ежегодного шествия в честь пособников нацистов выступали правозащитники, политические партии и посольства иностранных государств. Организаторов шествия обвиняют в пропаганде расизма, ксенофобии и антисемитизма.

Ранее в Болгарии прошла акция против вступления страны в еврозону.