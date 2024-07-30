В Австрии заявили о необходимости сохранить каналы диалога с Россией

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил в интервью телеканалу ORF, что нельзя разрушать «все мосты» с Россией.

«У нас есть каналы диалога. Я один из самых активных сторонников существования Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Мы должны использовать эту платформу», — сказал Шалленберг.

При этом дипломат считает, что в Москве сейчас нет готовности к серьезному диалогу, поэтому Европе важно разговаривать с Индией, Китаем и Бразилией, поскольку у этих стран больше влияния на Россию.

В начале июля депутаты Госдумы единогласно поддержали заявление о временном прекращении работы российской делегации в рамках Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ. Решение об этом депутаты и сенаторы связали с дискриминацией дипломатов РФ, двойными стандартами и неготовности вести предметную дискуссию.

Ранее российский дипломат заявил о деградации ОБСЕ.