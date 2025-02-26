Трамп заявил, что США будут добиваться возвращения территорий Украине

Трамп сообщил, что США постараются вернуть Украине как можно больше территорий

Соединенные Штаты Америки постараются, чтобы Украина смогла вернуть как можно больше территорий. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с журналистами, пишет РИА Новости.

«Что касается Украины: мы постараемся очень сильно, чтобы они смогли вернуть как можно больше [территорий]», — отметил он.

Конкретные территории президент США называть не стал, но подчеркнул, что намерен завершить конфликт на условиях, которые будут выгодны обеим сторонам.

19 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что сейчас отношения между Россией и США таковы, что представителям двух стран недостаточно встречи за чашкой кофе. По его словам, необходимо добиться того, чтобы команды Российской Федерации и Соединенных Штатов подготовили вопросы, чрезвычайно важные для двух стран, в том числе и на украинском треке, для того чтобы обе стороны вышли на приемлемые для себя решения.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли первые за несколько лет переговоры представителей США и России. Стороны изложили друг другу «свои принципиальные подходы» по Украине, а также обсудили организацию будущей встречи американского и российского президентов. По итогам глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: есть основания полагать, что Вашингтон стал лучше слышать позицию Москвы.

Ранее Путин рассказал о направлениях по совместной работе с США.