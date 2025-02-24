Верховная рада провалила голосование за продление полномочий Зеленского

Верховная рада провалила голосование за постановление в поддержку продолжения президентом Украины Владимиром Зеленским своих полномочий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Ярослав Железняк.

«Заявление Верховной рады о поддержке демократии на Украине <...> провалилось», — написал он.

За постановление проголосовали 218 депутатов при 226 необходимых.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Зеленский является нелегитимным лидером и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с Россией. По его словам, способ отмены указа есть — это может сделать председатель Верховной рады Украины. Российский лидер отметил, что при желании любой юридический вопрос можно закрыть, однако Москва не видит такого желания. Будущие переговоры России с Украиной без отмены указа Зеленского будут нелегитимными, подчеркнул Путин.

Он назвал незаконным продление президентом Украины своих полномочий даже в условиях военного положения, поскольку такое право есть только у Рады. Путин добавил, что в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права подписывать документы, фиксирующие договоренности в ходе переговоров.

Ранее Путин раскрыл, чего будет добиваться Россия на переговорах с Украиной.