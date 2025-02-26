Трамп рассказал, как «идут дела с Россией»

Трамп сообщил, что у США очень хорошо идут дела с Россией

Взаимодействие России и США идет «очень хорошо». Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп на первом заседании своего кабинета, пишет РИА Новости.

«У нас очень хорошо идут дела с Россией», — подчеркнул он.

19 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что сейчас отношения между Россией и США таковы, что представителям двух стран недостаточно встречи за чашкой кофе. По его словам, необходимо добиться того, чтобы команды Российской Федерации и Соединенных Штатов подготовили вопросы, чрезвычайно важные для двух стран, в том числе и на украинском треке, для того чтобы обе стороны вышли на приемлемые для себя решения.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли первые за несколько лет переговоры представителей США и России. Стороны изложили друг другу «свои принципиальные подходы» по Украине, а также обсудили организацию будущей встречи американского и российского президентов. По итогам глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: есть основания полагать, что Вашингтон стал лучше слышать позицию Москвы.

Ранее Путин рассказал о направлениях по совместной работе с США.