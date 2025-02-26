Пашинян рассказал о предложенных Азербайджану условиях по ж/д сообщению

Ереван направил предложения Баку по разблокированию железнодорожного сообщения, которые приемлемы и для армянского, и для азербайджанского народов, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что стороны вели переговоры на протяжении многих лет. Была проанализирована история переговоров и найден вариант, который Пашинян хотел бы обнародовать, но не будет этого делать, чтобы не создавать напряженность.

Армянский премьер выразил убежденность в том, что предложение будет на 100% приемлемо для народов двух государств.

Пашинян отметил, что предложения армянской стороны упраздняют процесс железнодорожной перевозки грузов из основной части Азербайджана в Нахичевань и из армянского города Ерасха в армянский город Мегри через территорию Азербайджана.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения представляет собой источник угрозы для Южного Кавказа. Также он заявил, что «независимое армянское государство является фашистским государством». По словам Алиева, Ереван должен осознать, что Азербайджан не представляет для Армении опасности, а другие страны должны прекратить вооружать армян.

Ранее сообщалось, что Ереван предоставит Баку ж/д коммуникации для грузоперевозок в Нахичевань.