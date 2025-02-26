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В Белом доме заявили, что не хотят приглашать Зеленского в США

Reuters: Зеленского не хотят приглашать в США из-за неготовности соглашения
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Depositphotos

Белый дом сомневается, стоит ли приглашать украинского президента Зеленского в Вашингтон, поскольку соглашение по разработке ресурсов на Украине пока не готово. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника из администрации американского президента.

«Если... [Зеленский] говорит, что сделка не финализирована, то я не вижу, почему будет иметь смысл приглашение», — заявил представитель Белого дома.

В администрации президента США считают, что визит Зеленского должен совпасть с утверждением окончательной версии договора по ресурсам, а этого пока не произошло.

25 февраля Financial Times написала, что Украина и США согласовали условия сделки по добыче полезных ископаемых. Она предусматривает создание фонда, в который украинская сторона внесет 50% доходов от «будущей монетизации» принадлежащих государству полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, а также связанных с ними логистических услуг. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позднее Зеленский заявил, что, возможно, посетит Штаты 28 февраля.

Ранее Зеленский заявил, что не отдаст США и десяти центов.

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