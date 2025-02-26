Зеленский назвал предположительную дату своего визита в Вашингтон

Украинский президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами подтвердил, что сейчас готовится его поездка в Соединенные Штаты и допустил, что это произойдет в пятницу, 28 февраля. Об этом пишет ТАСС.

«О визите. Визит нам предложили. Но я хочу получить [информацию], какой формат и когда. Офисы работают над этим. Там рабочая есть дата. То, что сказал президент США о пятнице», — сказал украинский лидер.

После поездки в Вашингтон Зеленский может посетить Лондон, где встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. По его словам, на встрече будут также присутствовать неназванные европейские политики.

25 февраля Financial Times написала, что Украина и США согласовали условия сделки по добыче полезных ископаемых. Она предусматривает создание фонда, в который украинская сторона внесет 50% доходов от «будущей монетизации» принадлежащих государству полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, а также связанных с ними логистических услуг. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме назвали сделку с Украиной по ресурсам «значительным шагом» в сторону мира.