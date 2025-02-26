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Глава госдепа США отметил превосходство Китая в военной промышленности

Рубио: Вашингтон строит один корабль, пока Пекин спускает на воду 10
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Petty Officer 2nd Class Christine Montgomery/U.S. Navy via AP

Китай сильно превосходит Соединенные Штаты в сфере военной промышленности, и это хорошо видно на примере кораблестроения, заявил в интервью телеканалу Fox News госсекретарь США Марко Рубио.

«Наше авиастроение, наши производители кораблей не справляются с такими темпами: Китай может построить десять кораблей, прежде чем мы успеем достроить один», — сказал глава госдепа.

По его словам, эту уязвимость Вашингтон должен ликвидировать, и соответствующий план уже есть у Пентагона и президента США.

23 февраля газета Wall Street Journal сообщила, что инициативы администрации президента США, направленные на мирное урегулирование конфликта на Украине, вызвали опасения у азиатских партнеров Штатов.

В закрытых беседах представители этих стран выражают сомнения в готовности Америки продолжать оказывать поддержку региону. Ряд азиатских чиновников в частном порядке опасаются, что Вашингтон может пойти на компромисс с Пекином по территориальным спорам в Азии или проигнорировать угрозу северокорейской ядерной программы ради достижения договоренностей с Китаем.

Ранее США воздержались от поддержки антироссийского заявления ВТО.

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