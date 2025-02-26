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В МИД ждут от США нормализации ситуации с визами для российских делегаций

МИД: РФ надеется на улучшение выдачи виз российским делегациям в ООН от США
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Shutterstock

Россия надеется, что новая администрация США нормализует выдачу виз российским делегациям в ООН. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью РИА Новости.

Вершинин отметил, что во время президентства Джо Байдена российские дипломаты сталкивались с «совершенно недопустимыми случаями» задержки или невыдачи виз на международные мероприятия ООН.

«Мы считаем, что это недопустимо. Вопрос об этом мы ставили и будем ставить. Надеемся на улучшение к лучшему», — сказал замминистра.

По словам Вершинина, Соединенные Штаты имеют конкретные обязательства перед ООН в соответствии с имеющимися договоренностями, поскольку штаб-квартира организации находится в США. Дипломат подчеркнул, что часть этих обязательств заключается как раз в выдаче виз.

Тем временем конгрессмены-республиканцы внесли законопроект о выходе США из состава ООН. Документ предполагает прекращение финансирования международной организации и ее агентств, а также запрет на участие в миротворческих миссиях.

Ранее Небензя рассказал, как США воспринимают ООН.

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