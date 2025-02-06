Пес откусил нос хозяйке, попытавшейся его обнять

В США женщина лишилась носа из-за внезапного нападения любимой собаки. Об этом она рассказала Mirror.

В январе 31-летняя Шайна Кримо из Невады пришла домой с урока рисования и решила обнять Кинга, 11-летнего пса породы катахула. Однако сидевший на краю кровати питомец внезапно набросился на свою хозяйку и укусил ее за нос.

«Как только я подошла к нему, чтобы обнять и поцеловать, он тут же укусил меня. Не было ни рычания, ни предупреждения, он не отступил, не издал ни звука, ничего. Все произошло так быстро», — вспоминает пострадавшая.

Шайна закричала от боли и позвала на помощь своего бойфренда, который вызвал службу спасения. В результате женщина потеряла большую часть носа и сейчас проходит цикл операций по его восстановлению, но продолжает жить с напавшим на нее псом.

По словам американки, в тот день Кинг впервые проявил агрессию по отношению к кому-либо. Шайна раздумывает над тем, чтобы усыпить собаку, но пока не может решиться на это.

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