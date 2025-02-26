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Украине сообщили неприятные новости о сделке с США по ресурсам

NYT: Украина может ничего не получить взамен от сделки с США по ресурсам
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Mariam Zuhaib/AP

Украина может ничего не получить взамен от Соединенных Штатов после подписания сделки по редкоземельным ресурсам. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Окончательные условия сделки неизвестны, и неясно, что Украина получит в итоге, если получит вообще, после нескольких дней сложных, порой напряженных переговоров», — говорится в сообщении издания.

Как напоминает газета, предыдущие проекты соглашения между США и Украиной не предусматривали гарантий безопасности для Киева.

NYT со ссылкой на источники пишет, что окончательный перевод проекта соглашения был отправлен на Украину во вторник, 25 февраля.

Британская газета Financial Times писала, что Украина и США согласовали условия сделки по добыче полезных ископаемых. Киев рассчитывает, что это поможет укрепить отношения с администрацией Трампа. При этом в документе по-прежнему отсутствуют какие-либо гарантии безопасности для Украины. Ожидается, что 28 февраля Зеленский совершит поездку в США для подписания соглашения и обсуждения дальнейших шагов.

Ранее ученый оценил вред экологии Украины при добыче редкоземельных металлов.

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