Госдума поддержала проект об обязанности собственников пускать газовщиков

ГД приняла в I чтении проект об обязательном допуске газовщиков в квартиры

Государственная дума в I чтении приняла законопроект о доступе газовщиков к газовому оборудованию в многоквартирных домах. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект предлагает предоставлять газовщикам доступ к внутридомовому и внутриквартирному газовому оборудованию с целью проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту.

В документе указано, что при отказе жильцов предоставить доступ сотрудникам служб к оборудованию ответственная организация имеет право обратиться в суд, при этом предлагается установить сокращенные сроки рассмотрения судами такой категории заявлений (12 дней).

Законопроект внесла год назад группа депутатов разных фракций во главе с председателем комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергеем Пахомовым («Единая Россия»).

Авторы инициативы указывают, что сегодня «остро стоит вопрос обеспечения допуска сотрудников специализированной организации для выполнения работ», так как его отсутствие даже в одном из помещений многоквартирного дома может создать «угрозу жизни и здоровью для всех собственников».

До этого Сергей Пахомов заявил о важности ввести упрощенный допуск сотрудников газовых служб в квартиры россиян.

Ранее в Госдуме предложили ввести штрафы для шумных соседей.