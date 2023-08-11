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Прокуратура Боснии и Герцеговины выдвинула обвинения против Додика

Прокуратура Боснии и Герцеговины предъявила обвинения Додику

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Reuters

Прокуратура Боснии и Герцеговины предъявила обвинения президенту Республики Сербской Милораду Додику за игнорирование решений, принятых высоким представителем Кристианом Шмидтом. Об этом сообщило РИА Новости.

«Можем подтвердить, что прокуратура <…> выдвинула обвинения против Милорада Додика 1959 года рождения и Милоша Лукича 1987 года рождения», — заявили надзорном ведомстве.

Додику вменяется несоблюдение решений высокого представителя, а директору официального издания «Службени гласник» Лукичу – публикация спорных для Сараево решений властей в Баня-Луке. По законам страны должностное лицо может по подобному обвинению получить от шести месяцев до пяти лет тюрьмы.

4 августа Республика Сербская предъявила обвинения США и Хорватии. По словам Додика, хорватская военно-полицейская операции «Буря» в 1995 году, унесшая жизни около двух тысяч человек, была совместным преступным деянием Вашингтона и Загреба. Хорватская армия едва дождалась, чтобы «этнически очистить территорию».

Ранее в Республике Сербской обвинили США в бесчестии и лицемерии.

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