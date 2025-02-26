Венгрия выступит в ЕС за переговоры России и США по Украине

Будапешт будет отстаивать на саммите Евросоюза 6 марта в Брюсселе мнение о том, что переговоры между Россией и США необходимы для достижения мира на Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, последние три года доказали, что только американо-российское соглашение может привести к миру на Украине.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия заинтересована в успехе переговоров России и США, а также в достижении широкого всеобъемлющего соглашения между двумя государствами. Министр считает, что оно должно стать важной гарантией глобальной безопасности.

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уитфорд. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ранее Сийярто заявил, что в ЕС пытаются сохранить для Украины шанс на членство в НАТО.