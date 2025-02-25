В Госдуме назвали принятую Совбезом ООН резолюцию «нокдауном» для Украины

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что американский проект резолюции, принятый Совбезом ООН, стал неожиданностью для Европы и Украины. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат считает, что над ООН «задул ветер перемен», поскольку принятая резолюция стала неожиданностью для Европы и «нокдауном для Украины». Желающих сопротивляться инициативе США не нашлось, а несогласные решили помолчать, указал Белик.

В то же время парламентарий заметил, что не следует ожидать изменения курса ЕС в ближайшее время. Но «подчинение командам своего сеньора — США — у них в крови», добавил он.

«Европу фактически накрывает мозговой штурм. То, что казалось незыблемым, дало трещину. Так что у кого-то и психика может не выдержать», — заявил Белик.

Накануне Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине, которую поддержали 93 страны. Против документа выступили 18 государств, еще 65 воздержались. США отказались от соавторства проекта резолюции, предложив свой нейтральный документ, в котором американская сторона не возлагает на Россию вину за начало конфликта на Украине.

Позднее стало известно, что Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию «Путь к миру», призывающую к прекращению конфликта на Украине. Поддержали ее, в том числе, Россия, США и Китай. Среди воздержавшихся — Великобритания и Франция. Постоянный представитель России при ООН заявил, что российская сторона рассматривает предложенную США резолюцию как «здравую инициативу», которую можно считать шагом в правильном направлении.

Ранее глава МИД Польши оценил похвалу Россией резолюции США в ООН.