Лавров задал французам неудобный вопрос после слов Макрона об активах России

Лавров потребовал от Франции объяснений по использованию прибыли с активов РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал французов объяснить, в каком документе есть пункт, что можно использовать в своих интересах прибыль с российских активов. Министр иностранных дел задал неудобный вопрос Парижу на пресс-конференции по итогам визита в Катар, передает ТАСС.

«Москва хочет попросить Париж объяснить, в каком документе разрешается использовать прибыль с того, что было своровано», — отметил министр.

24 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъятие замороженных российских активов противоречит нормам международного права. Он подчеркнул, что этот вопрос должен рассматриваться исключительно в рамках мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта. При этом французский лидер отметил, что прибыль, которую Европа получает с российских активов, вполне можно использовать на поддержку Украины.

До этого бывший министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал использовать замороженные активы РФ на закупку оружия для Украины. Он заявил, что 190 млрд, хранящиеся на активах РФ, — это огромные деньги, которые позволят купить, в частности, много боеприпасов.

Ранее Макрон заявил, что налог на прибыль от российских активов принесет до €3-5 млрд в год.