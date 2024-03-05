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Макрон заявил, что налог на прибыль от российских активов принесет до €3-5 млрд в год

Макрон: Париж поддерживает введение налога на прибыль от замороженных активов РФ

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Stephanie Lecocq/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж полностью поддерживает предложение ввести налог на прибыль от замороженных российских активов. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом Макрон подчеркнул, что доход от подобной инициативы составит от €3 до €5 млрд в год.

Он добавил, что изъятие замороженных активов России в Евросоюзе и использование их на финансирование Украины противоречат международному праву, а обсуждение подобного может ослабить ЕС.

Президент Франции добавил, что Париж готов участвовать в инициативе Чехии по закупке снарядов для Украины вне Евросоюза.

До этого верховный представитель регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз (ЕС) изучает возможность использования заблокированных российских активов для оказания военной помощи Украине.

Он добавил, что объединение может использовать прибыль от российских активов для закупки военной техники для Украины через Европейский фонд мира. По словам Борреля, это станет «шагом вперед» для ЕС.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.

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