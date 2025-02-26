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В ЕК предложили создать центр критически важного сырья Евросоюза

Reuters: ЕК предложила выделить €100 млрд на закупку переходных металлов
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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия предложила создать центр критически важного сырья Евросоюза для совместной закупки ключевых металлов и минералов, необходимых для энергетического перехода. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, комиссия предложила выделить €100 млрд на поддержку чистого производства Евросоюза в рамках соглашения о промышленности.

«Сделка является ключевым элементом ее плана по повышению конкурентоспособности, призванного поддержать энергоемкие отрасли, сталкивающиеся с высокими издержками и тяжелой бюрократией», — говорится в статье.

В публикации говорится, что ЕК планирует запустить совместные гарантийные схемы с Европейским инвестиционным банком, которые помогут снизить затраты на возобновляемую энергию, а также будут способствовать поддержке производственных сетей. Создание центра критически важного сырья ЕС поможет закупать металлы и минералы для энергетического перехода.

До этого представитель Европейской комиссии Томас Ренье заявил, что ЕС не соревнуется с Соединенными Штатами в попытке заключить соглашение с Украиной по редкоземельным металлам.

Ранее в Белом доме рассказали, зачем США редкоземельные металлы с Украины.

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