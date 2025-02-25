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Представитель Еврокомиссии заявил, что ЕС не соревнуется с США в вопросе по Украине

Ренье: ЕС не соревнуется с США в попытке получить редкоземельные металлы Украины
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Gleb Garanich/Reuters

Европейский союз не соревнуется с Соединенными Штатами в попытке заключить соглашение с Украиной по редкоземельным металлам. Об этом в ходе пресс-конференции в Брюсселе заявил представитель Европейской комиссии Томас Ренье, его слова приводит ТАСС.

«Нет предложения. Европейский союз не соревнуется с США», — сказал он, отвечая на вопрос представителей СМИ о том, предложил ли Брюссель Киеву заключить соглашение по редкоземельным металлам, как это сделал Вашингтон.

22 февраля депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что договор о добыче полезных ископаемых и редкоземельных элементов между США и Украиной подпишут главы внешнедипломатических ведомств двух государств. По его словам, соглашение должны подписать глава МИД Украины Андрей Сибига и государственный секретарь США Марко Рубио.

До этого портал Axios писал, что обновленный вариант сделки был представлен Киеву вечером 20 февраля, украинская и американская стороны обсуждали его до утра пятницы. При этом собеседник Axios выразил опасение, что если президент Украины Владимир Зеленский откажется от новой сделки, то отношения между США и Киевом ухудшатся еще сильнее.

Ранее в Белом доме рассказали, зачем США редкоземельные металлы с Украины.

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