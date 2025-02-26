Элитная вилла Зеленского в Италии подешевела почти в два раза

Элитная вилла президента Украины Владимира Зеленского в итальянской Тоскане, которую политик не может продать уже три года, подешевела с €4,5 млн до €2,5 млн. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Поместье площадью 400 квадратных метров выставили на продажу еще в 2021 году. Известно, что дом находится в маленьком курортном городке Форте-дей-Марми на берегу Средиземного моря. Официально он записан на супругу президента Елену Зеленскую.

Изначально особняк сдавали за €70 тысяч в месяц, однако после начала специальной военной операции спрос на виллу упал «из-за недоброй славы Зеленского». За три года участок зарос сорняками, а сам дом обветшал, поскольку за ним никто не ухаживал. Чете Зеленских пришлось снизить цену до €2,5 миллиона.

Одной из причин, по которой президенту Украины не удается продать свою зарубежную недвижимость, называют действия риелторов. Они не выставляют объявление на открытые сайты, а пытаются тайно продать виллу местным миллионерам.

В 2023 году квартиру семьи Владимира Зеленского в Ялте продали на аукционе за 44,3 млн рублей. Тогда сообщалось, что итоговая сумма оказалась в два раза больше заявленной. Деньги, вырученные от продажи крымской недвижимости Зеленского, направили на поддержку специальной военной операции (СВО).

Ранее итальянская газета сообщила, что виллу Зеленского в Тоскане «сдавали россиянам».