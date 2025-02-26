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Лавров ответил на вопрос о судьбе активов РФ в переговорах по Украине

Лавров: тема судьбы активов РФ останется в повестке переговоров по Украине
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Mike Segar/Reuters

Вопрос о судьбе замороженных российских активов не уйдет из повестки диалога по Украине, заверил в ходе пресс-конференции в Катаре глава МИД РФ Сергей Лавров. Его цитирует РИА Новости.

«Что касается наших активов, которые сворованы прежде всего европейцами, то нет, об этом никаких конкретных разговоров не было, но в том, что как часть урегулирования эта тема никуда не исчезнет, у меня нет никаких сомнений», — сказал министр.

По его словам, любые действия против активов РФ без ответа не останутся.

25 февраля газета Politico сообщила, что Италия, Португалия, Испания и Венгрия выступили против предоставления €20 млрд помощи Украине за счет замороженных активов России.

По данным издания, Германия и Франция также не выказывают рвения одобрить такую меру и тянут время в данном вопросе. Кроме того, инициативу пока не одобрила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее в Британии призвали Европу конфисковать замороженные активы РФ.

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