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Депутат Рады заявил, что фракция Зеленского в парламенте «полностью шатается»

Дубинский: Зеленского поддержали 146 депутатов его фракции из 232
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Jeff Overs/BBC/Reuters

Почти половина депутатов президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины не поддержали проект заявления о сохранении власти у Владимира Зеленского, заявил украинский парламентарий Александр Дубинский. Видео с его обращением опубликовано на YouTube.

«Во фракции «Слуга народа» 232 народных депутата. Были на работе, но не голосовали 38 [парламентариев]. И за — всего лишь 146 народных депутатов», — отметил Дубинский.

Он считает, что голосование показало, что президентская фракция «полностью шатается».

25 февраля Верховная рада Украины со второй попытки поддержала постановление, которое признает, что Владимир Зеленский может выполнять полномочия президента до избрания нового лидера. При этом мандат Зеленского не должен ставиться под сомнение народом и Радой, а выборы состоятся после завершения конфликта с РФ.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

Ранее в МИД России обвинили Зеленского в попытке сорвать мирное урегулирование по Украине.

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