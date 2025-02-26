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Трамп сгенерировал видео Газы будущего с Нетаньяху на лежаке

Трамп показал сгенерированное ИИ видео Газы будущего

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал видео, сгенерированное искусственным интеллектом (ИИ), на котором демонстрируется его видение будущего сектора Газа. Соответствующие кадры он показал на своей странице в соцсети Truth Social.

В начале ролика можно заметить руины в анклаве, на которых появляется надпись «Газа 2025», после чего появляются картинки с многоэтажками и детьми, смотрящими в небо. С неба на них падают долларовые купюры. После этого в видео появляется глава департамента государственной эффективности (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск, поедающий хумус на пляже.

Помимо этого, в видео присутствует премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, лежащий на шезлонге рядом с Трампом. В ролике они пьют коктейли возле бассейна, а на заднем плане можно увидеть надпись «Трамп Газа».

«Дональд Трамп освободит вас, показав всем жизнь, больше никаких туннелей, никакого страха, Газа Трампа наконец-то здесь», — следует из песни, сопровождающей ролик.

До этого из плена в секторе Газа был освобожден гражданин Российской Федерации и Израиля Александр Труфанов. После этого президент России Владимир Путин обратился к главному раввину Берлу Лазару и главе ФЕОР Александру Бороде с просьбой передать наилучшие пожелания бывшему заложнику и его семье по случаю освобождения.

Ранее мать освобожденного из плена ХАМАС россиянина поблагодарила РФ.

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