Трамп сгенерировал видео Газы будущего с Нетаньяху на лежаке

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал видео, сгенерированное искусственным интеллектом (ИИ), на котором демонстрируется его видение будущего сектора Газа. Соответствующие кадры он показал на своей странице в соцсети Truth Social.

В начале ролика можно заметить руины в анклаве, на которых появляется надпись «Газа 2025», после чего появляются картинки с многоэтажками и детьми, смотрящими в небо. С неба на них падают долларовые купюры. После этого в видео появляется глава департамента государственной эффективности (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск, поедающий хумус на пляже.

Помимо этого, в видео присутствует премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, лежащий на шезлонге рядом с Трампом. В ролике они пьют коктейли возле бассейна, а на заднем плане можно увидеть надпись «Трамп Газа».

«Дональд Трамп освободит вас, показав всем жизнь, больше никаких туннелей, никакого страха, Газа Трампа наконец-то здесь», — следует из песни, сопровождающей ролик.

До этого из плена в секторе Газа был освобожден гражданин Российской Федерации и Израиля Александр Труфанов. После этого президент России Владимир Путин обратился к главному раввину Берлу Лазару и главе ФЕОР Александру Бороде с просьбой передать наилучшие пожелания бывшему заложнику и его семье по случаю освобождения.

Ранее мать освобожденного из плена ХАМАС россиянина поблагодарила РФ.