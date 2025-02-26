Трамп опубликовал видео о будущем сектора Газа, где деньги падают с небес

Президент США Дональд Трамп представил видеоролик о будущем сектора Газа, где есть место для небоскребов, дорогих отелей, яхт, автомобилей, а также денег, которые падают с небес. Видео опубликовано в Telegram-канале президента.

Кроме того, на кадрах сгенерированного с помощью ИИ ролика похожий на американского предпринимателя Илона Маска человек пробует ресторанные блюда. На видео можно также заметить надпись «Трамп Газа» на одной из построенных высоток.

В конце видео представлен сам Трамп, который отдыхает вместе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху на пляже с бутылками пива в руках и танцует с девушками.

5 февраля Трамп объявил о намерении взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны. На пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американский лидер дал обещание, что США будут нести ответственность за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия.

Позже Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты будут управлять сектором Газа «очень правильно» и не собираются его покупать. По мнению американского лидера, в Иордании и Египте найдутся участки земли, где будут жить палестинцы.

Ранее Нетаньяху заявил о поддержке плана Трампа по созданию «другой Газы».